布兰特原油期货上涨 因预料欧洲原油需求将增长

英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透纽约6月5日 - 布兰特原油期货周四在交投震荡中上涨，美国原油缩减跌幅，因欧元和美元对欧洲央行减息作反应，且投资者预期欧洲原油需求将增加。
欧洲央行公布将利率降至纪录低位，且对隔夜存款实施负利率，美元兑欧元最初上涨。
“市场需要一些时间才能消化欧洲央行的行动将带来什么影响，但总裁德拉吉记者会的内容使人明白到，央行的措施是促进经济更强劲增长，说出了能源需求将如何，”Again Capital LLC合作伙伴John Kilduff说。
在欧洲央行声明后，布兰特原油迅即触及三周低位，美国原油挫跌至两周低位，之后两份原油合约反弹。
当美元上涨时，以美元计价的原油期货承压。
美国原油CLc1收低0.16美元，收报每桶102.48美元。美国原油从盘中触及的101.60美元反弹，此为5月16日来最低。
布兰特原油LCOc1上涨0.39美元，收报每桶108.79美元，盘中跌至5月9日来最低的107.77美元。
两份原油合约价差收报6.31美元，盘中一度收窄至4月15日来最低的5.61美元。
布兰特原油在上月攀升至111美元以上，受政治局势紧张带动，但之后回落大约3%。
乌克兰候任总统波罗申科表示，他和俄罗斯总统普京可能商讨一项结束乌克兰东部暴力冲突的计划。
本周稍后在法国举行的诺曼底登陆日纪念活动上，普京、德国总理梅克尔、法国总统奥朗德和英国首相卡梅伦将举行会议。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。