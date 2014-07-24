布兰特原油下跌 因市场供应充足

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透纽约7月24日 - 原油期货周四下跌，因需求出现反季节性疲弱，以及原油和成品油供应充裕，抵销中国制造业数据强劲可能预示中国能源需求增长的影响。
受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。
欧洲需求前景较为黯淡。因美国油品供应流入，欧洲炼厂减产或甚至停止运作，本应这是年内最繁忙的时期之一。
这令实货原油价格受压，即使西非和北海原油在较低价格水平，但销情缓慢。
9月布兰特原油LCOc1收低0.96美元，报每桶107.07美元。
美国原油CLc1大跌1.05美元，收报每桶102.07美元。
两份合约CL-LCO1=R价差收报5美元。
“布兰特原油出现正价差，反映欧洲炼厂需求疲弱，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级商品策略师Ole Hansen说。
美国RBOB汽油期货下跌0.94%，报2.833美元。
美国劳工部周四公布，美国7月19日当周初请失业金人数降至28.4万人，为2006年2月以来最低(市场预估为30.8万人)，前周为30.3万人(初值为30.2万人)。
国际货币基金组织(IMF)周四下调今年全球经济成长预估，因年初全球最大的两个经济体－美国和中国经济表现疲弱。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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