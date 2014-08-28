布兰特原油期货走低 美国原油期货受经济数据提振

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约8月28日 - 布兰特原油期货周四走低，因全球供应充裕，且需求不振，而美国原油期货上扬，受助于向好的美国经济数据。
美国商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长4.2%，前值为成长4.0%，得益于企业支出和出口被上修。
另外两项数据显示，上周初请失业金人口连续第二周下降，成屋待完成销售跳增。
“美国的需求强于欧洲，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn说。
分析师预期，今年石油供应将超过需求，且布兰特和美国原油期货可能连跌第二个月。
10月布兰特原油期货LCOc1下跌0.26美元，收报每桶102.46美元。上周，该合约触及14个月日内低位101.07美元，本周仍陷在101-104美元的区间内。
10月美国原油期货CLc1上扬0.67美元，收报每桶94.55美元。
布兰特较美国原油溢价盘中扩阔至9.15美元，后缩窄，收报每桶7.91美元。
美国能源资料协会(EIA)表示，过去三年，北美石油产量增长的幅度超过了中东和北非冲突导致的减产幅度。
EIA称，2011年1月到2014年7月，美国石油日产量增加了逾400万桶，同期计划外停产导致全球石油产量减少了280万桶。
过去数年，全球石油需求增幅不及预期，分析师表示，乌克兰危机引发的贸易冲突不断加剧，也可能限制燃料的消费。
对俄乌两国总统达成停火协议的希望变得渺茫，之前乌克兰指责俄罗斯军队进入该国。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。