布兰特原油在连涨四周后首周下跌 美国原油上扬

路透纽约5月8日 - 周五布兰特原油在上涨一个月后首次周线收低，市场重新忧虑全球供应过剩。美国原油连升第八周，受助于美国就业数据和美国飓风季首个风暴形成的消息。

油价过去一个月节节攀升，因美元走弱和市场押注短期需求改善将缓解供应过剩的问题。

不过，在触及年内高位后，油价周四下挫最多3%，录得4月初来最大单日跌幅。美元上涨和实货原油市场显示数千万桶西非、阿塞拜疆和北海原油仍在寻找买家，也拖累油市。

周五，布兰特原油收跌0.15美元，或0.2%，报每桶65.39美元。本周布兰特原油下挫1.6%。该合约之前四周连涨，累积攀升约20%。

美国原油收升0.45美元，或0.8%，报每桶59.39美元。本周美国原油升0.4%，为连续第八周上涨，期内涨幅为32%。

4月中国原油进口创纪录，早盘支撑布兰特原油上涨，但之后该合约下滑。交易商警告称，低油价可能鼓励中国增加原油库存，令全球原油库存进一步增加。

市场交易震荡，因投资者意识到上周美国原油库存减少的代价是汽油和馏分油库存增加。

“成品油库存增加，看来只是原油转化为了成品油”，而非需求增加，Energy Management Institute资深合作伙伴Dominick Chirichella说。

今年大西洋飓风季首个命名为安娜(Ana)的风暴在美国南卡罗来纳州沿岸附近海域形成，这一消息也支撑美国原油期货。大西洋飓风季通常从6月1日开始。

原油探勘服务公司Baker Hughes数据显示，美国石油钻井平台数量本周减少11座至668座，为4月初以来最小降幅。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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