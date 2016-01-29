技术分析：布兰特和美国原油料分别重新上探36.20和34.91美元阻力

(本文作者王涛为路透大宗商品和能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透新加坡1月29日 - 布兰特原油期货LCOc1料重新测试每桶36.20美元阻力位，升穿后可能上探下一阻力位39美元。

这两个阻力位分别为2015年11月3日高点50.91美元到1月20日低点27.10跌势的38.2%和50%费波纳奇回档位。

波浪分析显示，此次反弹主要由波浪(4)推动，为2015年10月9日高位54.05美元以来五浪循环中的第四浪。该浪可能在39美元附近触顶。

预计下周下行波浪(5)将接棒，将油价朝27.10美元下推。始于2014年6月19日高点115.71美元的长期下行趋势很有可能会在27美元左右终结。

布兰特原油期货24小时技术分析图：here

另外，美国原油期货CLc1料将重新测试每桶34.91美元的阻力位，并很有可能突破该点位，进一步上探下一阻力位35.80美元。

这两个阻力位分别是上行波浪C的费波纳奇86.4%和100%回档位。C浪为自1月20日低点26.19美元开始的三浪循环中的第三浪。该浪有能力升至35.8美元。1月24日和1月28日所形成的三角型态也给出相似目标。

预期分析还显示，美国原油支撑位在61.8%回档位33.30美元，油价可能会在此水平附近企稳并重启涨势。若进一步下跌，则可能在32.29美元获支撑，该水平为从1月4日高点38.39跌至26.19美元跌势的50%费波纳奇回档位。

未来一周美国原油料在35.80-38.39美元之间结束当前反弹态势，掉头向下朝1月26日低点29.25美元进发。

美国原油期货24小时技术分析图：here

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