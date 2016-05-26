布兰特原油近七个月来首次升逾50美元 受美国库存数据提振

路透新加坡5月26日 - 布兰特原油周四升逾每桶50美元，为近七个月来首次，美国官方数据显示上周该国原油库存降幅大于预期，给油价以提振。

0520GMT，布兰特原油期货涨0.34美元，至每桶50.08美元，创下11月4日以来最高。上日收升1.13美元或2.3%。

美国原油期货上涨0.31美元，至10月12日以来的最高每桶49.87美元。该期约上日结算上涨0.94美元。

“西非和中东的地缘政治问题，供应受阻，需求增加，或许再加上美元稍走弱了一些，这些因素均有助推高油价。”悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt称。

“我认为这股涨势不会持久，因为油价将来到一个会让美国页岩油产出重新返市的水准。”他并称。

美国能源部下属的能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，5月20日止当周，美国原油库存减少420万桶至5.371亿桶，创七周来最大单周降幅。

这大于分析师原先预估的减少250万桶。但少于美国石油协会(API)公布的减少510万桶。

悉尼CMC Markets首席市场策略师Ric Spooner表示，即便需求增加，加拿大野火和利比亚、尼日利亚暴力事件导致供应受阻，但国际市场供应依然过剩。

“(50美元)肯定是一个心理障碍。存在一些动能，市场人士将试图推高油价突破这道障碍。”Spooner说。

“从务实角度来看，50美元上方会持续上涨吗？在50-55美元区间很有可能见顶。”(完)