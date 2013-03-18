布兰特原油触及三个月低点

但油价从盘中稍早低点反弹，因美国强劲的经济数据带动能源需求前景，且沙特油长称油价在目前水准附近不会损及经济。

欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。最初的征税提议是针对余额超过10万欧元的账户收取9.9%，对低于10万欧元的账户征收6.7%。塞浦路斯政府消息人士称，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。