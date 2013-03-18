布兰特原油触及三个月低点

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 塞浦路斯救助计划令股市和商品市场下挫
* 美元和黄金上涨，因欧元区忧虑
路透纽约3月18日 - 布兰特原油期货周一触及每桶108美元下方的三个月低点，此前塞浦路斯公布向银行储户征税的计划，引发投资人担心欧元区进一步波动。
但油价从盘中稍早低点反弹，因美国强劲的经济数据带动能源需求前景，且沙特油长称油价在目前水准附近不会损及经济。
布兰特5月原油期货早盘低见107.78美元，为12月中来首见，之后反弹，结算价跌0.31美元，报每桶109.51美元。
美国原油期货日低为91.76美元，结算价升0.29美元，报每桶93.74美元。
分析师表示，油市未来几日将保持波动，因投资人关注塞浦路斯情势是否会波及其他欧盟国家。
欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。最初的征税提议是针对余额超过10万欧元的账户收取9.9%，对低于10万欧元的账户征收6.7%。塞浦路斯政府消息人士称，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。
因投资人寻求避险，金价升至两周高位，美元走坚。欧股收低，美股标普500指数收挫0.55%。
沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密周一称，当前油价并未影响亚洲经济增长。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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