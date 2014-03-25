布兰特原油上涨 因俄罗斯风险和利比亚等国的供应忧虑

路透伦敦3月25日 -布兰特原油期货周二上涨，因俄罗斯地缘政治风险重现，且尼日利亚和利比亚原油供应受扰。美国原油期货受压，因预期上周美国原油库存增加。

美国总统奥巴马周二称，俄罗斯吞并克里米亚尚未得到国际社会认可，上日主要发达国家领导人警告称，如果俄罗斯总统普京在吞并克里米亚后还进一步干涉乌克兰，俄罗斯将面临破坏性的经济制裁。

皇家荷兰/壳牌石油集团公布尼日利亚费卡多斯(Forcados)港口的原油出口遭遇不可抗力，因盗油行动导致一输油管道泄漏。在一大型利比亚油田关闭后，利比亚原油日供应量下降约8万桶，至约15万桶。

美国原油受压，路透调查显示，预期上周美国商业原油供应增加，为连续第10周库存上升。

布兰特原油微幅上涨0.18美元，收报每桶106.99美元。美国原油下跌0.41美元，收报每桶99.19美元。

布兰特原油较美国原油溢价走宽0.59美元，至7.80美元。

在周二收市后，美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加630万桶，汽油库存减少280万桶，馏分油库存增加26.7万桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三1430 GMT公布上周美国原油库存数据。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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