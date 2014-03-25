布兰特原油上涨 因俄罗斯风险和利比亚等国的供应忧虑

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦3月25日 -布兰特原油期货周二上涨，因俄罗斯地缘政治风险重现，且尼日利亚和利比亚原油供应受扰。美国原油期货受压，因预期上周美国原油库存增加。
美国总统奥巴马周二称，俄罗斯吞并克里米亚尚未得到国际社会认可，上日主要发达国家领导人警告称，如果俄罗斯总统普京在吞并克里米亚后还进一步干涉乌克兰，俄罗斯将面临破坏性的经济制裁。
皇家荷兰/壳牌石油集团公布尼日利亚费卡多斯(Forcados)港口的原油出口遭遇不可抗力，因盗油行动导致一输油管道泄漏。在一大型利比亚油田关闭后，利比亚原油日供应量下降约8万桶，至约15万桶。
美国原油受压，路透调查显示，预期上周美国商业原油供应增加，为连续第10周库存上升。
布兰特原油微幅上涨0.18美元，收报每桶106.99美元。美国原油下跌0.41美元，收报每桶99.19美元。
布兰特原油较美国原油溢价走宽0.59美元，至7.80美元。
在周二收市后，美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加630万桶，汽油库存减少280万桶，馏分油库存增加26.7万桶。
美国能源资料协会(EIA)将在周三1430 GMT公布上周美国原油库存数据。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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