布兰特原油期货走低 大选结果缓解乌克兰紧张局

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透卡尔加里5月26日 - 布兰特原油期货周一走低，逼近110美元，从上周触及的两个半月高位回落，因乌克兰大选后，对该国局势的忧虑有所缓解。
技术阻力位也使布兰特和美国原油期货升势受限。美国和英国金融市场周一因假休市，市场交投清淡。
布兰特7月原油合约LCOc1收跌0.22美元，报每桶110.32美元，5月22日触及两个半月高位111.04美元。
美国7月原油期货CLc1跌0.17美元，报每桶104.18美元，周五收在4月21日以来最高。
“乌克兰举行了大选，俄罗斯表示将承认大选结果，因此，乌克兰危机没有升级，”Petromatrix consultancy的Olivier Jakob说。
在周日的大选中，亿万富翁Petro Poroshenko取得了决定性的胜利，使市场寄望乌克兰政局将恢复稳定，俄罗斯天然气经乌克兰运往欧洲。
俄罗斯周一表示，准备与Poroshenko展开对话，但警告乌克兰当局，不要加大对东部分离主义份子的军事行动。
摩根士丹利的分析师在一份研究报告中称，今年石油供应增长预计将超过需求，将导致油价在第二季走低，但将在今年下半年反弹，因石油消费出现季节性增长。
摩根士丹在报告中称，除非出现新的供应中断的现象，否则今年全球石油日产能将增加180万桶，为10年来最快增速，而石油产品日需求将增加110万桶。
利比亚国有石油公司的一位发言人周一表示，El Sharara和El Feel两大油田仍然关闭。
摩根士丹利的分析师称，尽管伊拉克和沙特石油日产能新增40万桶，今年石油输出国组织(OPEC)的产量可能会减少。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。