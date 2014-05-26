布兰特原油期货走低 大选结果缓解乌克兰紧张局

路透卡尔加里5月26日 - 布兰特原油期货周一走低，逼近110美元，从上周触及的两个半月高位回落，因乌克兰大选后，对该国局势的忧虑有所缓解。

技术阻力位也使布兰特和美国原油期货升势受限。美国和英国金融市场周一因假休市，市场交投清淡。

布兰特7月原油合约LCOc1收跌0.22美元，报每桶110.32美元，5月22日触及两个半月高位111.04美元。

美国7月原油期货CLc1跌0.17美元，报每桶104.18美元，周五收在4月21日以来最高。

“乌克兰举行了大选，俄罗斯表示将承认大选结果，因此，乌克兰危机没有升级，”Petromatrix consultancy的Olivier Jakob说。

在周日的大选中，亿万富翁Petro Poroshenko取得了决定性的胜利，使市场寄望乌克兰政局将恢复稳定，俄罗斯天然气经乌克兰运往欧洲。

俄罗斯周一表示，准备与Poroshenko展开对话，但警告乌克兰当局，不要加大对东部分离主义份子的军事行动。

摩根士丹利的分析师在一份研究报告中称，今年石油供应增长预计将超过需求，将导致油价在第二季走低，但将在今年下半年反弹，因石油消费出现季节性增长。

摩根士丹在报告中称，除非出现新的供应中断的现象，否则今年全球石油日产能将增加180万桶，为10年来最快增速，而石油产品日需求将增加110万桶。

利比亚国有石油公司的一位发言人周一表示，El Sharara和El Feel两大油田仍然关闭。

摩根士丹利的分析师称，尽管伊拉克和沙特石油日产能新增40万桶，今年石油输出国组织(OPEC)的产量可能会减少。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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