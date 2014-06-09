布兰特原油期货升至110美元之上

路透纽约6月9日 - 布兰特原油期货周一攀升超过1美元，至110美元之上，为6月来首次，因强劲的中美数据直指经济成长良好，且全球两大石油消费国的需求增加。

中国5月出口同比增速达7%回归正常，且高于4月0.9%的增幅，因全球需求增加，而进口则意外小幅下滑。

市场观察人士称，在基本面没有明显改变的情况下，中国数据可能不足以为美国原油期货表现强于布兰特原油期货提供依据。

“别相信他人说所的是因为中国贸易，或美国就业数据所致，”The Schork Report的编辑Stephen Schork说，“一定有一些我们不知道的原因。”

布兰特原油期货LCOc1上扬1.38美元，收报每桶109.99美元，上周收跌0.18美元，或0.7%。

美国原油期货CLc1攀升1.75美元，收报每桶104.41美元。

布兰特较美国原油价差收报每桶5.58美元，盘中在5.25-6.15美元之间波动。

路易斯安那州环境质量部报告，Valero Energy Corp(VLO.N)位于路易斯安那州Meraux的一家日加工12.5万桶原油的炼厂周日起火。

石油输出国组织(OPEC)本周在维也纳举行会议，会上可能会保持每日3,000万桶的产量目标不变。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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