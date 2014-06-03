布兰特原油持稳 美国原油受数据支撑上涨

必和必拓下调煤炭和铜全年产量预测 着手分拆部分石油资产
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。
路透纽约6月3日 - 布兰特原油期货周二持稳，美国原油期货由跌转升，因美国和中国的经济数据支撑油价。近期油价因全球产量增加而承压。
布兰特7月原油合约LCOc1微跌1美分，报108.82美元，收盘水准高于50日移动均线切入位108.56美元，盘中稍早一度跌至108.32美元，较100日移动均线切入位高2美分。
美国7月原油期货CLc1收高0.19美元，报每桶102.66美元，盘中在102.23-102.79美元的窄幅区间波动。
Jefferies Bache石油经纪Christopher Bellew认为，布兰特原油期货技术面已经下破，将逐步走软，但基本面仍颇为均衡，且还有地缘政治风险，所以预计不会跌穿105美元。
欧洲炼厂在夏季高峰前减少运营率约四分之一。
美国公布4月工厂订单连升三个月，且中国公布的5月制造业数据创下四个月最佳表现。
市场关注稍晚美国将公布的周度库存数据，路透访查的分析师预计，上周美国原油库存减少30万桶。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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