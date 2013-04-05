版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 18:08 BJT

国际油市：布兰特与迪拜原油价差降至六个月最低，因低迷需求前景所致

路透新加坡4月5日 - 路透数据周五显示，布兰特原油较迪拜原油升水周五触及六个月低点，因疲弱需求前景打击布兰特油价下跌。

路透数据显示，5月布兰特/迪拜原油期现掉换(EFS)DUB-EFS-1M报每桶3.25美元，较上日下跌0.17美元，为11月5日以来最窄。

布兰特原油期货本周料下跌3.4%，为今年表现最差的一周，因美国经济数据低迷与库存激增打击了能源需求前景。(完)

(编译 李春喜; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐