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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 10:59 BJT

国际油市：布兰特原油较迪拜原油升水创五周多低位，因北海原油供应增加

路透新加坡3月8日 - 消息人士周五表示，布兰特原油较迪拜原油升水降至逾五周最低，因北海原油供给增加。

英国Buzzard油田完成例行维护工作后，产量已提高至接近正常水平。与此同时，布兰特石油输油管线系统在第二次关闭后重新启用。

该消息人士称，4月布兰特原油较迪拜原油升水DUB-EFS-1M周五报每桶约4.72美元，低于周一所及本周高位5.34美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜; 审校 张涛)
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