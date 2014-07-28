布兰特原油升穿108美元 因美俄关系恶化和担心石油供应

路透纽约7月25日 - 布兰特原油期货周五扭转稍早跌势，上升超过1美元，因乌克兰冲突持续，且美国和俄罗斯关系恶化，燃点对市场供应将可能受扰的担忧。

俄罗斯安全官员称，乌克兰军队发射的炮弹有多达40枚落在俄罗斯罗斯托夫。罗斯托夫接近亲俄分离主义者同乌克兰政府军激战的乌克兰东部。

布兰特原油在早盘中段领涨，之前路透援引欧盟消息人士称，欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)已去信给欧盟领袖，称欧盟同意禁止俄罗斯获取任何的敏感技术，都不应该包括天然气。

“敌对关系升级正引发供应忧虑，因俄罗斯和西方在等打能源牌，这是损害双方经济的途径，”Again Capital LLC合作伙伴John Kilduff说。

9月布兰特原油LCOc1上升1.32美元，收报每桶108.39美元，为7月10日来最高收位。本周上升约1%。

9月美国原油期货CLc1上涨0.02美元，收报每桶102.09美元，稍早低见101美元。本周跌1%。

两份合约价差走宽，收报6.30美元。

俄罗斯外交部表示，美国就乌克兰危机尝试透过无事实根据的暗讽俄罗斯，以影响国际舆论。

利比亚及以色列的暴力冲突持续，对油价提供进一步支撑。

美国商品期货交易委员会(CFTC)表示，截至7月22日该周，货币经理增加其美国原油期货和期权净多头头寸27,125口，至321,860口。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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