布兰特原油期货因对俄罗斯追加制裁而上涨 美国原油下滑

路透纽约7月29日 - 布兰特原油期货周二小幅收高，因对俄罗斯实施的新制裁预计将令俄罗斯同西方的关系恶化，而美国原油期货价格下滑，此前一堪萨斯州炼厂着火，限制了对美国原油的需求。

在消息称欧盟和美国扩大对俄罗斯的经济制裁后，布兰特原油期货扭转盘初跌势。但许多交易商仍对措施是否会对即时供应造成重大影响存疑。

“对俄罗斯的新制裁看来不会是改变大局的因素，只要供应不受影响。”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。

9月布兰特原油LCOc1收高0.15美元，收报每桶107.72美元，盘中波动区间报107.13-108.05美元。

9月美国原油期货CLc1下跌0.70美元，收报每桶100.97美元，日低报100.37美元，为7月中来最低。盘后美国石油协会(API)公布，上周原油库存减少440万桶后，美国原油期货在盘后上涨了0.10美元。

布兰特原油期货较美国原油期货的升水扩大至6.75美元，为7月3日来最宽。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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