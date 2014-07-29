布兰特原油期货因对俄罗斯追加制裁而上涨 美国原油下滑

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透纽约7月29日 - 布兰特原油期货周二小幅收高，因对俄罗斯实施的新制裁预计将令俄罗斯同西方的关系恶化，而美国原油期货价格下滑，此前一堪萨斯州炼厂着火，限制了对美国原油的需求。
在消息称欧盟和美国扩大对俄罗斯的经济制裁后，布兰特原油期货扭转盘初跌势。但许多交易商仍对措施是否会对即时供应造成重大影响存疑。
“对俄罗斯的新制裁看来不会是改变大局的因素，只要供应不受影响。”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。
9月布兰特原油LCOc1收高0.15美元，收报每桶107.72美元，盘中波动区间报107.13-108.05美元。
9月美国原油期货CLc1下跌0.70美元，收报每桶100.97美元，日低报100.37美元，为7月中来最低。盘后美国石油协会(API)公布，上周原油库存减少440万桶后，美国原油期货在盘后上涨了0.10美元。
布兰特原油期货较美国原油期货的升水扩大至6.75美元，为7月3日来最宽。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。