布兰特原油跌近2%至2004年来低点 受累于供应过剩担忧

路透新加坡12月21日 - 布兰特原油期货周一跌至2004年来最低水准，跌破2008年金融危机时期低位，受全球原油供应过剩担忧拖累。目前全球原油产量保持在或接近纪录高位，而且伊朗和美国的新供应也蓄势待发。

0500 GMT左右，布兰特原油期货LCOc1下跌近2%，低见每桶36.17美元，创2004年来低点，而且跌破2008年圣诞节前夕触及的低位36.20美元。

美国原油期货CLc1下挫0.33美元，至34.40美元，接近上周五触及的2015年低点。

自2014年中油价开始下跌以来，这两个指标原油价格均重挫超过三分之二。

分析师表示，上周美国加息后美元表现强劲，以及美国活跃钻机数量恢复增长势头，均令原油价格承压。

“美国活跃钻机数量本周反弹，增加17个(至541个)，结束了连续四周的减少势头，”高盛称。

“即便原油价格较低，但活跃钻机数量仍增长，表明页岩油厂商致力于维护产出水平。产量数据反映了美国原油库存增加，美国原油库存已增至4.91亿桶，为1930年以来同期最多，”澳新银行表示。

包括俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)在内的主要产油国每日产量已经过剩数十万桶，而美国产量又加剧了全球供应过剩局面。

可能很快就有新的石油供应涌向市场，亦加剧了当前过剩趋势。伊朗寄望2016年初制裁解除，加大出口。

需求方面也存在一些利空因素，部分受厄尔尼诺(圣婴)现象影响，北半球多数地区冬季伊始天气异常温和，打压了取暖油的需求。(完)