欧美原油价差交易：从摇钱树变身“寡妇制造机”

* 盛极一时的欧美指标原油价差交易变得难以驾驭

* 布兰特原油较美国原油价差在大跌后又大涨

* 一些基金在过去几个月已录得亏损

* 价差波动料延续至明年

路透伦敦/纽约11月25日 -石油市场非常流行的交易之一，就是押注欧洲与美国指标原油价差的预期走向，这类操作让多档基金在今年稍早大赚一票，之后却又遭逢损失，证明这也是一项极难驾驭的交易。

一个世代以来，欧洲和美国的指标原油几乎是同步上涨或者下跌，美国的西德克萨斯中质油(WTI)通常比伦敦布兰特原油贵出几美元。

但近几年，中东动乱形势与美国页岩气革命，共同彻底打破了这种关系，使得二者之间的价差越来越捉摸不定。

美国原油变便宜而欧洲原油变贵了，而且尽管这两种原油各自价格都相对稳定，但二者价差的波动比以前要剧烈了。

这样一来，那些买进这两种原油中的某一种而卖出另一种、押注价差走势的人，可以享受到价差剧烈波动的过山车感觉，这种剧烈波动确实可以给部份人士带来非凡收益。

2011年，美国的原油新产能造成美国原油过剩，而“阿拉伯之春运动”则影响到了欧洲的原油生产--一些对冲基金和交易公司从中赚到了数亿美元。他们准确预测到布兰特原油将变贵，布兰特原油较美国原油的价差最高涨到了每桶28美元。

而今年随着这种趋势逆转，利用新价差趋势赚大钱的机会再次上演。新输油管道从美国石油定价中枢库欣运走原油，缓和了当地的供应过剩，使布兰特原油较美国原油价差从2月时达到的23美元，到7月时降到接近为零。一些大宗商品对冲基金借此获得了两位百分数的回报。

但那些押注前述趋势将持续下去的基金，则从9月以来就已经犯下大错。美国原油库存意外增加，又使美国原油比布兰特原油更便宜了。周五时价差达到逾16美元的八个月来最高。

“我有个同事把这种价差交易叫做‘寡妇制造机’(widowmaker)。变化如此之快，稍有差池就呜呼哀哉，”SEB银行的首席商品分析师Bjarne Schieldrop说。

这二者价差的变动可能会幅度很大、很突然，有时也常常毫无逻辑可言。最新的例子是，几家交易商发布了信心满满的预测，认为周日达成的减轻伊朗制裁协议将拉低布兰特原油较美国原油的溢价。由于中东情势发展通常对布兰特原油影响更大，这种预测有其道理。

但事实却是，它对价差基本没有造成影响。布兰特原油是下跌了，但美国原油也出现了同样幅度的下跌。交易员们周一只得引述与伊朗无关的因素，像是美国12月库存数据的影响，来解释两种原油这种意料之外的同步走势。

**苦日子**

价差交易最有名的拥护者之一PierreAndurand，曾在9月接受金融时报专访时预测，美国原油有可能很快以高于布兰特原油的价格交易，恢复昔日局面。

当时，他旗下规模3.15亿美元的Andurand Commodities Fund，能为投资者提供高达44%的回报率。

一个月后，美国原油较布兰特原油的差价扩大至每桶10美元。炼油厂对原油需求不如预期，一定程度上造成库欣的原油库存意外大增。Andurand的基金在10月下跌7%。

据路透所见数据，今年以来Andurand基金仍是正回报，截至9月底上涨了34.7%，远高于同业平均的5.3%。

但这其中有着大起大落。Andurand之前的风投企业BlueGold CapitalManagement，在2011年亏损逾30%后，已于2012年结束业务。

随着布兰特较美国原油的溢价在11月进一步扩大，加上美国原油跌至五个月低位，基金经理们认为，那些在上半年因价差交易获利、但未能预测走势反转的投资人，未来的日子将更不好过。

对一些基金来说，走势起起落落的确带来痛苦。据称从事布兰特/美国原油价差交易的LibertyFunds，在10月已下跌3.7%，年初截至10月底则挫跌20.1%。该公司不愿对此置评。

其他在10月亏钱的基金还包括Brevan Howard规模8.8亿美元的Commodities StrategiesMaster Fund，继9月下跌4.33%后10月又跌1.82%，今年至10月底跌了3.3%。

“过去几周震荡剧烈，价差(交易)肯定很难操作，”新加坡MerchantCommodity的Mike Coleman表示。他旗下的基金在10月下跌4.6%，但年初至10月底则有9.71%的涨幅。

“过去几周，由于走势震荡且推动因素复杂，我们的价差交易部位不大。”

欧美原油价差在短短一周时间内，最低至每桶8.60美元，最高到过15.87美元，现在基金经理们对于之后的走势也没把握。

Tusker Capital的投资组合经理AnuraagShah等人，预测未来几周价差将崩跌至10美元以下。Shah称“美国原油的跌势已经过度。随着进入假日季和冬季，美国原油需求会升高。”

其他人则表示价差只会扩大。有一件事是无庸置疑的，那就是价差仍会极度波动，对甘冒风险者充满吸引力。

“作多美国原油/作空布兰特，这或许是我见过的人们最热衷的交易，但现在没有谁是赚钱的，”一位专注于能源的对冲基金经理表示。他所管理的资产接近10亿美元。(完)

(编译/审校 隋芬/戴素萍/张明均)

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