布兰特原油下跌约4% 因美国大选後财政悬崖前景未明

* 美国和欧洲经济面临困难

* 上周美国燃料和原油库存增加

* 美国原油跌4.8%,录得7月来最低结算价

路透纽约11月7日电---布兰特原油周三下跌约4%,因美国和欧洲经济难题挫?投资者人气,昨日美国总统奥巴马赢得连任.

原油逆转周二升势,跌幅大於道指的跌幅.道指下挫逾2%.

在飓风桑迪吹袭美国东北部沿岸地区後,数据显示上周美国原油和成品油库存增加,令油市的利空人气加重.

美国能源资料协会(EIA)称,美国一周原油库存增加177万桶,至3.7485亿桶,预估为增加180万桶.美国一周汽油库存增加288万桶,至2.0238亿桶,预估为减少100万桶.美国一周馏分油库存增加13.1万桶,至1.1806亿桶,预估为减少150万桶.

但美国和欧洲面临的经济困难加剧的迹象,是影响油市的最大原因.

民主党的奥巴马总统和控制美国众议院的共和党必须达成协议以避开"财政悬崖",即定於1月1日启动的6,000亿美元自动增税和节支方案.分析师警告称,"财政悬崖"可能造成美国经济衰退.

欧洲方面,欧洲央行总裁德拉吉周三表示欧元区整体经济情况疲弱,"短时间内"料不会改变.他的言论令投资人忧虑燃料消费会受影响.消费忧虑已令市场整年承压.

近月布兰特原油期货下挫4.25美元,结算价报每桶106.82美元,抹去之前两天的升幅.

美国原油期货大跌4.27美元,结算价报每桶84.44美元,为7月来最低结算价.当价格跌穿周一低位,成交在尾盘放量.

成品油期货在交投清淡中也下跌,美国RBOB汽油期货劲跌4%,取暖油期货大跌3%.在午後交易中,该两份合约成交量均较30日均值低30%.

原油分析师称,奥巴马胜出可能扶助支持油价,因货币政策将进一步放宽的可能性存在.宽松政策已带动投资人在近年投向商品和其他风险资产.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 84.44 -4.27 -4.8% 84.05 88.80 390,701 303,429

1月原油 84.91 -4.26 -4.8% 84.53 89.26 89,072 83,202

12月RBOB汽油 2.5889 -0.1100 -4.1% 2.5767 2.7064 54,295 64,666

12月取暖油 2.9621 -0.0908 -3.0% 2.9487 3.0643 52,637 67,267

ICE合约

12月布兰特 106.82 -4.25 -3.8% 106.53 111.64 254,340 259,929

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 691,055 590,709 504,838 1,614,897 -5,979

汽油 135,207 140,826 147,933 265,501 234

取暖油 155,367 166,695 172,063 306,283 1,965 (完)

--编译 利棣儿; 审校 母红

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