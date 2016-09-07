布兰特原油期货下跌 因冻产希望减弱

- 路透纽约9月6日 - 全球指标布兰特原油期货周二下跌近1%，因对两个最大的产油国达成冻产协议以应对供应过剩问题的希望减弱。

布兰特原油周一跳升5%，此前沙特与俄罗斯签署石油合作协议。但布兰特原油在周一稍后缩减涨幅，因沙特能源部长法力赫称目前没有必要冻产。

不过，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，如果产油国决定冻产，那么他对减产时间持开放态度，并称也有可能讨论直接减产。

周二，11月布兰特原油期货收低0.37美元，或0.8%，报每桶47.26美元。美国原油期货升0.39美元或0.9%，报44.83美元。美国周一为劳工节假期，美国原油当天没有结算。

在美国长周末假期后，美国市场交投清淡。交易商表示，美国原油受到支持，因Genscape数据显示，上周美国库欣原油库存下降约70万桶。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC产油国本月26-28日在阿尔及利亚举行非正式会谈。许多市场人士对能否达成交易感到怀疑。

“迄今市场反应显示，会谈不足以支持油价，市场需要看到行动，”Citi Futures纽约期货专家Tim Evans在报告中写道。

“磋商冻产容易，但实现冻产将较困难，伊朗仍势将把原油日产量增至400万桶，尼日利亚计划产量反弹。”

沙特周二称，如果其他产油国同意冻产，沙特将配合，但担心伊朗可能搅局。(完)