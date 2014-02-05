布兰特原油受新兴市场影响下跌

俄能源部称截至5月1日该国石油产量较去年10月削减30万桶/日
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
* 库欣库存预料减少逾100万桶-消息
* 布兰特原油较美国原油价差收窄1美元
路透纽约2月4日 -布兰特原油周二收在三个月低位，新兴市场下跌向布兰特原油施压，而美国原油收高，受助于取暖燃料需求持续上升，且预期指标美国原油的交割地库欣库存将大幅减少。
美国原油最多上涨1.28美元，因交易商预期周二稍后公布的库存数据将显示库欣的库存开始下降，因TransCanada(TRP.TO)的Keystone输油管道的南面管道开始运作。
库欣库存预期将减少超过100万桶，将为五个月来首次。
美国石油协会(API)周二收盘后公布，美国最近一周原油库存增加38.4万桶，汽油库存减少120万桶，馏分油库存减少150万桶。库欣原油库存减少160万桶。
近月美国原油合约较布兰特原油价差周二收窄1.02美元，收报8.59美元，周一收窄至8.06美元，为10月18日来最窄水平。
美国天气寒冷，也提振美国原油。
布兰特原油则扩大跌幅，因忧虑新兴市场。新兴市场股市.MSCIEF周二缩减跌幅，但仍连续第二日大跌。
美国原油期货上涨0.76美元，结算价报每桶97.19美元，日高在97.71美元，周一跌幅为约一个月来最大。
美股上涨也提供支撑。
布兰特原油下跌0.26美元，结算价报每桶105.78美元，此为11月8日来最低结算价。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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