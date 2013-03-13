布兰特原油期货下跌 因库存上升及美元走强

* OPEC, EIA和IEA分别公布利空的月报

路透纽约3月13日 - 布兰特原油期货周三收低，因美国原油库存增幅大于预期、美元上涨、且国际能源署(IEA)预计石油需求将萎缩。

根据美国能源资料协会(EIA)数据，上周美国原油库存增加262万桶，路透调查分析师预计为增加230万桶。数据公布后，油价下跌。

“随着欧元走软，我们预计美元将进一步上涨，这将打压能源价格，”Caprock Risk Management的Chris Jarvis称。

IEA周三在月度报告里下调了2013年全球石油需求增长预估，这增加了原油价格的压力。