布兰特原油期货下跌 因库存上升及美元走强

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
* 美国原油、馏分油库存上升，汽油库存下降--EIA
* 美元指数涨至七个月高位
* 库欣原油库存下降--EIA
* OPEC, EIA和IEA分别公布利空的月报
路透纽约3月13日 - 布兰特原油期货周三收低，因美国原油库存增幅大于预期、美元上涨、且国际能源署(IEA)预计石油需求将萎缩。
布兰特原油期货跌1.13美元，结算价报每桶108.52美元，跌破交易商关注的技术支撑200日移动均线切入位109.37美元。美国原油期货下滑0.02美元，报每桶92.52美元。
根据美国能源资料协会(EIA)数据，上周美国原油库存增加262万桶，路透调查分析师预计为增加230万桶。数据公布后，油价下跌。
EIA数据显示，馏分油库存意外小幅上升，而汽油库存降幅大于预期。
美元指数.DXY上涨0.4%，周三触及七个月高位，这使得石油对于其他货币持有者来说更加昂贵。
“随着欧元走软，我们预计美元将进一步上涨，这将打压能源价格，”Caprock Risk Management的Chris Jarvis称。
**预计需求疲弱**
IEA周三在月度报告里下调了2013年全球石油需求增长预估，这增加了原油价格的压力。
IEA还表示，美国原油产量增幅将足以抵御供应可能中断带来的多数动荡局势。
在IEA公布报告前，本周稍早EIA下调需求增长预估，而石油输出国组织(OPEC)维持预估不变。
OPEC还警告称，美国和欧元区经济增长面临的风险可能将打压需求增长。
EIA报告，上周库欣原油库存下降153万桶。
布兰特原油较美国原油期货升水跌至16美元下方，至1月23日以来最低水准。(完)
(编译 于春红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
路透东京4月4日 - 周二公布的一份日本央行调查报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升0.7%，同三个月前的预估相同。