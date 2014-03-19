布兰特原油期货下挫 因俄罗斯供应忧虑缓和

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
* 美国上周原油库存增加585万桶-EIA
* 库欣库存减少，支撑美国原油期货
* 美联储缩减购债，调整利率指引
路透纽约3月19日 -布兰特原油期货周三下滑，因对西方制裁可能影响俄罗斯原油供应的担忧缓解，而美国原油期货上涨，因库欣原油库存减少，且近月合约快将到期。
欧美表示可能实施进一步制裁。俄罗斯石油巨擘Rosneft (ROSN.MM)执行长IgorSechin表示，扩大制裁只会令危机恶化。
5月布兰特原油期货跌0.94美元，报105.85美元，盘中一度下挫1.08美元至105.71美元的2月5日来最低。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存猛增近600万桶，为预估增幅的两倍多。
但库欣(美国原油期货合约交割地)库存减少98.9万桶，且4月合约周四将到期引发一些投资人回补空头。
美国4月原油期货结算价升0.67美元，结算价报每桶100.37美元。5月合约升0.29美元，报99.17美元。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价收窄1.23美元，结算价报6.68美元的3月7日来最低。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三宣布放弃了将失业率作为衡量经济表现的决定性标准，明确表示将参考一系列指标来决定升息时间。
美联储继续推进缩减刺激规模的计划，宣布将每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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