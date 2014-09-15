布兰特原油几无变动 此前跌至26个月低点

路透纽约9月15日 - 布兰特原油周一几无变动，此前中国经济数据疲弱，令油价稍早挫跌至26个月低点，而美国原油上涨，在上周触及约16个月低位寻获技术支撑，令价格反弹。

油价早盘下跌，因数据显示中国8月工业产出增速降至近六年来最低，且其他关键经济领域的活动增长也放缓，令人担心全球第二大经济体中国的成长经济可能急速放缓。

“中国数据不佳，足以对中国和全球石油需求前景造成实质性的忧虑，”Again Capital LLC合作伙伴John Kilduff说。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)和石油输出国组织(OPEC)官员周二将在维也纳举行一年一度的会议，因油价不断下跌对俄罗斯预算构成压力。这则消息扶助油价从日内低位反弹。石油销售占俄罗斯预算的40%。

10月布兰特原油LCOV4下跌0.46美元，收报每桶96.65美元，之前跌至2012年7月2日来最低的96.21美元。

11月布兰特原油LCOX4下滑0.08美元，收报每桶97.88美元。11月布兰特原油较10月布兰特原油升水超过1美元。

美国10月原油CLc1上升0.65美元，收报每桶92.92美元，从90.63美元日内低位反弹超过2美元，今日的日低距离上周触及约16个月低位90.43美元不远。

布兰特原油较美国原油溢价收报3.73美元，为4月来最窄。

美国10月原油合约将在9月22日到期。

经纪商表示，有消息称，俄罗斯第四季海运石油出口预计将较上季下降，因布兰特原油价格跌势放缓。

周一公布的部份美国经济数据未能对油价提供支撑。美国8月制造业产出七个月来首次下降。

中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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