布兰特和美国原油期货跌至18日以来低点

路透纽约6月30日 - 布兰特原油期货周一跌向112美元，美国原油期货逼近105美元，均触及18日低点，因投资人对伊拉克供应受扰的担忧减轻。

伊拉克政府军和逊尼派叛军在伊拉克北部发生激战，而处理该国90%原油出口的南部炼厂未受影响。

布兰特原油期货6月仍升约3%，为8月来最大月度升幅。但布兰特原油已经脱离两周前所创的九个月高位115.71美元，因逊尼派武装在伊拉克的推进看来已经受阻。

“忧虑溢价正在消退，因伊拉克战乱殃及石油供应的机率降低。”德国商业银行高级原油和商品分析师Carsten Fritsch表示，“目前看来叛军要达到主要石油供应地区的可能性很小。”

布兰特原油期货LCOc1收挫0.94美元，收报每桶112.36美元，为6月12日伊拉克危机开始刺激油价上涨以来最低结算价。

美国原油期货CLc1收低0.37美元，收报每桶105.37美元，也为6月12日来最低结算价。

布兰特较美国原油价差CL-LCO1=R收窄至6.99美元，为6月16日来最窄。

分析师表示，在上周五美国国务卿克里同沙特国王讨论了伊拉克战乱局势下的全球石油供应后，油市担忧溢价降低。

本周将公布的经济数据会有助于投资人判断全球经济和石油需求前景，这些数据包括美国6月汽车销售和6月就业数据。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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