布兰特原油期货跌至16个月低点

欧元触及六个月高位 预计马克龙胜选和欧洲央行立场较鹰派
路透纽约5月4日 - 欧元兑美元周四触及约六个月高位，因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更大的确定性，以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。
路透纽约9月2日 - 布兰特原油期货周二跌至16个月低点，受到中国和欧洲石油需求增长放缓前景打压，而美元强劲和供应充裕也压制美国原油期货价格跌至七个月低点。
自7月底，布兰特和美国原油期货价格一路下滑，因对伊拉克、利比亚和俄罗斯供应受扰的担忧消退。主要产油地区供应持续以及需求平平令全球市场库存充裕。
10月布兰特原油期货LCOc1大跌2.45美元，至每桶100.34美元，为去年5月1日来最低收位。美国原油期货CLc1重挫3.08美元至92.88美元，为1月14日来最低。周一美国为劳工节假期，美国市场休市。
“长周末前有一些买盘，”iitrader.com管理期货部门主管Oliver Sloup表示，“今日美元强劲，美国有大量石油，且有能力生产更多。”
数据显示，欧元区8月制造业增长较最初预想的更慢，而中国上月制造业增幅降至三个月低点，令石油需求忧虑加重。
欧元兑美元周二跌至一年新低，因投资人押注欧洲央行将进一步行动，扶助步履蹒跚的欧元区经济，而英镑兑美元跌至近五个月低点，因担心苏格兰独立。
分析师开始关注美国原油期货价格出现反弹。美国原油6月还在107美元之上，之后出现大跌。一些分析师预计在90美元有强劲支撑，之前在92-92.50美元将有支撑。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透纽约/伦敦5月4日 - 黄金价格周四跌至逾六周最低，因预期美国 联邦储备委员会(美联储/FED)今年将进一步升息，且欧洲政治不确定性下 降。 1902 GMT，现货金跌0.8%至每盎司1,227.94美元，此前触及3 月17日以来最低位1,225.20美元，在50日和200日移动均线下方延续跌势 ，预计支撑位在约1,221美元的100日移动均线切入位。 美国期金收跌1.6%，至每盎司1,228.60美元。 “近期美国实际收益率温和上涨，美元走高,对黄金带来下行压力。 此外，对法国大选将选出支持欧盟的总统的乐观情绪，也缓和了投资者的 紧张心情。”ABN Amro分析师Georgette Boele表示。 “因此，日圆和黄金等具避险特性的投资资产被抛售。” 在美联储政策声明淡化了今年加息计划的风险后，美元指数最初上涨 。