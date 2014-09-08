布兰特原油期价触及100美元之下的16个月低位

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约9月8日 - 布兰特原油期货周一跌至100美元之下，为16个月来首次，后反弹收在100美元之上，但今日仍然收跌，因对石油输出国组织(OPEC)减产的忧虑扶助市场在受疲弱的中美数据拖累走低后反弹。
全球最大的石油消费国中国的成长慢于预期，以及供应充裕，拖累原油期价从6月触及的115美元的年内高位回落，加大了各国央行应对通缩努力的难度。
不过，分析师认为，要让布兰特原油期价保持在100美元之下也非易事，因为OPEC成员国可能会通过减产来推高油价。
“很显然，跌穿100美元给OPEC成员国带来了一系列的问题，我认为，这是今日油价走低让OPEC认识到的问题之一，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。
“很多OPEC成员国基本上是依据布兰特原油期价永远不会跌至100美元之下的预期来规划其石油行业的。”
沙特和其他OPEC成员国之前曾表示，乐见油价保持在100美元之上。
"一位不愿具名的OPEC代表表示，“油价下跌只是暂时的。仍在可接受的区间内。冬天将近，预计油价将会攀升。”
布兰特原油期价 LCOc1收跌0.62美元，报每桶100.20美元，稍早跌至99.36美元，为去年5月1日以来最低。
美国原油期货CLc1收挫0.63美元，报每桶92.66美元。上周录得七周来第六周下跌，因令人失望的美国就业数据令人质疑美国的经济成长速度。
今日公布的数据显示，中国8月进口连续第二个月下降，录得一年来最差月度表现，因国内需求不振，市场倍感意外。数据公布后，油价走低。
这引发市场忧虑，楼市降温使国内需求不振的情况加剧，对中国经济造成的拖累日益严重。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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