布兰特原油期货跌穿100美元至17个月低位

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约9月9日 - 布兰特原油期价周二在震荡交投中跌穿100美元，触及17个月低位，布兰特原油期货连续第四日走低，因供应充裕。美国原油期货攀升，因预期燃料库存减少。
布兰特原油期货走低，因对中东动荡可能导致供应减少的担忧并未成为现实，且英国北海Buzzard油田在经历了数次关闭，和复工失败后，恢复生产。
上周美国原油库存再度减少的预期支撑油价，另外，将原油从怀俄明州运往俄克拉荷马州的Pony Express输油管道推迟投运的消息也扶助提振油价。
布兰特原油期货LCOc1跌1.04美元，收报每桶99.16美元，为4月18日以来最低结算价。稍早，布兰特原油期货跌至去年5月1日以来最低99.03美元。周一，布兰特原油期价逾14个月以来首次跌至100美元之下。
布兰特原油期货本季迄今累积下跌近12%，为2012年第二季以来同期最大跌幅。
美国原油期货CLc1攀升0.09美元，收报每桶92.75美元，结束三日连跌。
“市场的空头头寸已经饱和，”iitrader.com LLC的首席市场策略师兼创始人Richard Ilczyszyn表示，“油价反弹我不会感到意外，美国原油期货处在90美元区间的低端是潜在的买入信号。”
阿拉伯海湾国家的油长将于周四在科威特举行会议，会上可能讨论油价。
路透调查显示，市场预计上周美国原油库存减少110万桶，馏分油库存增加60万桶，汽油库存减少20万桶。
美国石油协会(API)在周二稍晚公布，美国最近一周原油库存减少190万桶。美国最近一周汽油库存增加71.9万桶，馏分油库存增加170万桶。
美国能源资料协会(EIA)将于周三公布库存报告。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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