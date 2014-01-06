布兰特原油收低 利比利供应有望增加

* 中国经济增长放缓令油价承压

* 美国严寒天气将可能打压需求和产出

路透纽约1月6日 -原油价格周一走势震荡，尾盘小幅下跌，交易商在利比亚一重要油田恢复生产，和一处被示威者控制的港口出货面临新威胁的报告之间进行权衡。

周一市场消息好坏不一，包括利比亚港口发生冲突事件，冷锋袭击美国可能威胁原油出产，但同时也压抑需求。

持续几个月的利比亚民间冲突明显升级，利比亚武装部队警告，将不会容许任何油轮在被示威者控制的港口装运原油。利比亚官员表示，该国海军阻止了一艘悬挂马尔他旗帜的船靠岸，且在该船接近Es Sider港口时向其开火。

原油价格震荡，之前ElSharara油田重开，结束两个月以来被示威者封锁的情况。上周布兰特原油录得六个月来最大周度跌幅。

美国原油期货连跌第五个交易日，交易商称因美国原油供应充足。

“我认为是库存问题。市场有很多原油供应，”瑞穗证券商品期货董事Bob Yawger说。

2月布兰特原油连续第五日收低，下滑0.16美元，结算价报每桶106.73美元，此前攀升逾1美元，至107.96美元的日内高位。

美国原油下跌0.53美元，收报每桶93.43美元。美国原油期货上周五下跌1.48美元，且录得2012年6月来最大周度跌幅。

对中国经济增长放缓的担忧，令原油和其他大宗商品涨势停顿。

由于年底需求相应走软，汇丰中国12月服务业PMI降至28个月新低，呈现与官方数据类似的明显回落走势，表明服务业的扩张势头有所放慢。汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国12月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.9，低于历史平均水平，且为2011年8月以来最低位。(完)

(编译 利棣儿；审校 徐文焰)

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