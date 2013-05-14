布兰特原油期货下跌 成交清淡

* 美国原油走低，受累于Keystone输油管道停运问题将解决的消息

* 路透调查预计上周美国原油库存增加，汽油库存可能减少

* IEA称美国的供应有助于满足全球油市的额外需求

路透纽约5月14日 - 布兰特原油期货周二收低，之前一国际能源监管机构称，全球供应水平“令人宽慰”，且分析师预计，美国原油库存持续增加。汽油价格攀升1%，因预期在夏季驾车季来临前，汽油库存减少。

美国原油期价尾盘进一步大幅走低，之前有消息称，横跨加拿大的、每日运送59万桶石油的Keystone输油管道停运的问题将在周二得到解决。

美国股市周二稍早走强扶助支撑油价。

美国原油期价回落使布兰特原油较美国原油溢价扩阔，稍早溢价收窄至2011年以来的最低水平。

布兰特原油期货收跌0.22美元，结算价报每桶102.60美元，盘中基本陷于1美元的区间内。美国原油期货收挫0.96美元，结算价报每桶94.21美元。

根据路透对八位分析师的调查预期，上周美国原油库存增加20万桶，为连续第四周增长，但汽油库存预计减少。

美国汽油期价日内多数时间上扬，因从阵亡将士纪念日假期开始，美国的夏季驾车季正式拉开帷幕。

今日成交清淡，美国原油成交量较30日移动均值低23%。布兰特原油期货成交量较30日移动均值低19%。

国际能源署称，非石油输出国组织(OPEC)产油量迅速增加将在未来数年内满足大部份额外的石油需求，该机构还预计，OPEC石油日产量增加20万桶，多数来自伊拉克。

美元走强也令油价承压。

今日2030 GMT和明日1430 GMT，美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)将公布上周库存数据。

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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