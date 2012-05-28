布兰特原油收在每桶107美元之上

* 希腊民调显示支持救助计划的政党支持率领先

* 欧元脱离两年低位,因希腊退出欧元区的忧虑缓解

* 伊朗核计划磋商缺乏进展支撑油价

路透伦敦/纽约5月28日电---布兰特原油期货周一升至每桶107美元之上,因对欧元区解体的担忧缓解,但对中东石油供应的忧虑再度浮现,之前有关伊朗核计划的磋商进展甚微.

民调显示,希腊支持救助计划的保守党派可能赢得6月17日大选,这将令希腊留在欧元区,欧元区很快会解体的可能性降低.

西方大国上周未能说服伊朗停止其核计划,对海湾将爆发战事,并进而威胁全球供应的忧虑再度升温.

今日部分欧洲国家和美国因假休市,市场成交清淡,布兰特原油期货连涨第三日,因美元.DXY走软.

7月布兰特原油期货盘中触及每桶108.04美元的高位,涨幅达1.24%,後有所回落,收盘上扬0.28美元,报每桶107.11美元.

原油期货和期权市场的大型投机客本月削减净多头头寸.周一公布的交易所数据显示,布兰特原油净多头头寸连续第三周减少.(完)

--编译 母红;审校 李军

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