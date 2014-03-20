布兰特原油上涨 因股市攀升且制裁增添风险溢价

* 俄罗斯和美国相互实施制裁

* 美联储很可能在今年秋季结束有利商品的经济刺激计划

* 美联储可能在结束刺激计划后约六个月升息

路透纽约3月20日 -布兰特原油周四上涨，因对俄罗斯的制裁为原油市场注入了新的风险溢价，股市走强也提供支撑。美国原油期货在4月合约到期前走低。

美国扩大制裁范围，对包括总统普京在内的另外20多位俄罗斯官员实施制裁，显示美俄紧张关系进一步升级。俄罗斯还以颜色，对九名美国政府官员和议员实施制裁。

美股扭转周三的跌势走高，此前经济数据显示制造业活动增长强于预期。美股周三下挫，此前美联储称将可能在今年秋季结束购债，且可能早于市场预期升息。

周四，标普500指数.SPX升0.5%，道指.DJI上涨0.7%。.NCN分析师称，美股上涨提振布兰特和美国原油期货，推高汽油和柴油期价。

布兰特原油升0.60美元，收报每桶106.45美元，日高在106.75美元。

5月美国原油收低0.27美元，报每桶98.90美元，受累于4月美国原油收跌0.94美元，报每桶99.43美元。4月美国原油到期，5月美国原油将在周五成为近月合约。

纽约RBOB汽油期货上升约3美分，收报每加仑2.8955美元。纽约取暖油期货收高2美分，报每加仑2.9213美元。

周四数据显示最新一周美国初请失业金人数较之前一周增加5,000人。

法国兴业周三下调今年原油价格预估，称尽管基本面强劲，但原油价格表现不佳。

法国兴业将今年布兰特原油目标价从108美元下调至106美元，将美国原油目标价从99美元调降至96美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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