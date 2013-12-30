布兰特原油期货下滑 因迹象显示利比亚原油恢复供应

* 布兰特原油期货和美国原油期货均挫约1美元

* 中国中央和地方各级政府负债20.70万亿元人民币

* 南苏丹原油产量减少

路透纽约12月30日 -布兰特原油期货和美国原油期货周一均下挫，因初步迹象显示利比亚原油供应可能正开始恢复，且投资人担心全球第二大石油消费国-中国地方政府负债积累。

布兰特原油期货目前价格较今年伊始距离不到1美元，今年的交投区间为22美元，而美国原油期货今年迄今上扬8%，尽管国内页岩油产量攀升。

利比亚国有石油公司发言人表示，该国Sarir和Messla油田恢复运作，但在出口恢复前需要重开Hariga港口。

市场翘首以盼的中国政府性债务审计结果终于出炉。中国审计署周一公布，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。

分析师表示，上周五报告显示美国原油库存连续第四周减少后，美国原油期货升至100美元上方的两个月高位，之后遭遇获利了结回落。

布兰特原油期货跌0.97美元，报111.21美元，日低为110.90，美国原油期货跌1.03美元，报99.29美元。

取暖油期货领跌油品市场，大跌约1.5%，因在因罢工关闭的法国炼厂重开后，对馏分油供应的担忧缓解。

布兰特原油期货较美国原油期货溢价周一持稳在12美元附近，高于今年均值10.57美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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