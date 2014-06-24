布兰特原油期货守在114美元之上 受助于伊拉克局势和供应忧虑

路透纽约6月24日 - 布兰特原油期货周二守在114美元之上，受助于伊拉克战事继续，利比亚供应受扰，以及预期美国原油库存减少。美国原油期价小跌。

布兰特原油期价在周一出现部分获利了结后今日重拾升势，因逊尼派武装继续向巴格达的什叶派政府逼近。

尽管南部的炼厂未受影响，但分析师预计伊拉克战事持续将继续支撑油价。伊拉克的多数石油出口来自南部炼厂。

布兰特原油期货LCOc1上扬0.34美元，收报每桶114.46美元，上周四触及115.71美元的高位。该合约周一录得5月16日以来最大单日跌幅。

美国原油期货CLc1回落0.14美元，收报每桶106.03美元，仍陷于狭窄区间内，市场静待周度库存数据。

路透调查预计，上周美国原油库存减少160万桶，因炼厂增产，成品油库存攀升。

布兰特较美国原油价差收报8.43美元，周一为7.95美元。

一利比亚油港在周末重开后再度关闭。该国石油产量目前约为每日27万桶，远低于2011年内战爆发前的160万桶。

另外，石油输出国组织(OPEC)官员称，准备在伊拉克战事导致供应受扰的情况下增产。最大OPEC产油国沙特可以在必要时增产至全产能，即每日1,250万桶。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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