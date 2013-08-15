* 投资人担忧埃及暴力冲突可能扩散至其他产油国

* 上周美国初请失业金人数下跌至六年低位

路透纽约8月15日 - 美国原油和布兰特原油期货周四上涨，布兰特原油触及四个月高位，因忧虑不断升级的埃及暴力冲突可能影响苏伊士运河，或蔓延至整个中东，中东的供应原本已受到干扰。

数以百计的穆斯林弟兄会(Muslim Brotherhood)支持者周四闯入开罗的一幢政府大楼，并且放火，此前埃及防暴警察和前总统穆尔西支持者发生冲突，造成多人死亡，埃及政府宣布进入紧急状态。数百人在该国第二大城市亚历山大游行示威。

尽管埃及并非主要产油国，但该国控制着具有重要战略地位的苏伊士运河和Sumed输油管道。投资人担忧埃及动荡局势将使原油供应路线受阻，或担忧暴力冲突将蔓延至邻近的产油国。

“ 苏伊士运河受到影响的可能性不大。但市场从不受可能性因素影响，市场因忧虑而涨跌，”CMC Markets分析师Michael Hewson表示。

航运消息人士周四称，苏伊士运河和埃及港口运作正常。

近月9月布兰特原油周四到期，上涨0.91美元，结算价报每桶111.11美元，稍早上升超过1美元，至111.53美元，此为4月2日来最高。交投更活跃的10月布兰特原油涨0.78美元，报109.60美元。

美国原油上扬0.48美元，结算价报每桶107.33美元。

尾盘布兰特较美国原油升水报3.78美元，稍早升水走宽至4.10美元，为7月初来最阔水平，且接近50日移动均线切入位4.29美元。

油价上涨，尽管美股下跌。美股可能录得6月底来最大单日跌幅，受累于沃尔玛及思科业绩和财测令人失望，以及良好的经济数据可能为美国联邦储备委员会(美联储/FED)很快开始缩减刺激规模奠定基础。

美国上周初请失业金人数为32.0万人(预估为33.5万人)。

利比亚最大炼厂Ras Lanuf恢复成品油出口，但包括利比亚最大原油出口港口Es Sider在内的大部份原油出口港口仍然被示威者阻塞，使原油出口仍不到正常水平的一半。

利比亚总理周四表示，示威者领袖希望不经过国家原油公司独立出口原油，但利比亚总理警告，该国将采取包括军事行动在内的任何必要手段来阻止此类原油销售。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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