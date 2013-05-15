布兰特原油上涨逾1美元

* 美股触及新高

* IAEA和伊朗的核谈判触礁

* 欧元区首季经济萎缩，为史上持续时间最长的经济衰退

* EIA称上周美国原油库存下降，成品油库存增加

路透纽约5月15日 - 布兰特原油价格周三上涨超过1美元，扭转早盘跌势，结算价在每桶103美元以上，且较美国原油升水走宽至13个交易日来最阔。

油价上涨，因美股攀升，创下纪录高位，且伊朗核谈判触礁的迹象，为布兰特原油提供支持。

数据显示欧元区陷入历上持续时间最长的经济衰退，且美国成品油库存上升引发油价早盘被抛售。

美股周三上涨，道指及标普500指数均触及纪录新高，因股市近期的上行动能继续推动股市攀升，但苹果(AAPL.O)大跌，限制了美股升幅。

美国能源资料协会(EIA)称，美国一周原油库存减少62.4万桶，至3.9489亿桶，预估为增加30万桶。美国一周汽油库存增加259万桶，至2.1766亿桶，预估为减少80万桶。美国一周馏分油库存增加230万桶，至1.1986亿桶，预估为增加70万桶。

国际原子能总署(IAEA)和伊朗就怀疑该国正进行原子弹研究的谈判搁浅，为布兰特原油提供进一步支持。

布兰特原油上涨1.08美元，结算价报每桶103.68美元，稍早低见101.20美元。

美国原油上升0.09美元，结算价报每桶94.30美元，在EIA公布库存数据后一度下挫逾2美元。

布兰特原油较美国原油升水走宽，收报9.38美元，为13个交易日来最宽水平。

尽管上周美国汽油库存增加，但美国RBOB汽油期货上升0.03美元。

欧元区首季经济萎缩，为连续第六季萎缩，录得1995年编纂纪录来持续时间最长的经济衰退。

洲际交易所(ICE)-6月布兰特原油期货合约将在周四到期。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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