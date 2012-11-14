布兰特原油升1%逼近110美元 因以色列空袭加沙

* 以色列空袭加沙凸显地缘政治风险

* Keystone输送管道因供电问题宣布遭遇不可抗力

* 路透调查预料上周美国原油库存增加

路透纽约11月14日电---布兰特原油期货周三上涨逾1%,升向每桶110美元,结束两天跌势,因以色列袭击在加沙的巴勒斯坦武装,巩固了对中东紧张局势的忧虑.

巴勒斯坦伊斯兰教组织哈玛斯(Hamas)表示,在以色列进行的空袭中,哈玛斯武装领袖在他的汽车中被炸死,以色列对加沙地带多次进行攻击.

一以色列官员称,炸死哈玛斯武装最高指挥官将不是对袭击加沙划上句号,以色列将进行更多袭击.

"目前中东有一些计时炸弹,以色列空袭加沙,令地区紧张局势再次成为市场焦点,"基金管理公司Hudson Capital Group LLC创办人Todd Gross说.

中东地区的局势原已紧张,叙利亚冲突进入第十二个月.今年能源市场投资人一直忧虑中东原油供应受阻的范围可能扩大,特别是因为西方制裁伊朗石油出口.

布兰特12月原油期货升1.35美元,结算价报每桶109.64美元,高於100日移动均线切入位109.50美元.

美国12月原油期货上涨0.94美元,结算价报每桶86.32美元,脱离日内高位86.65美元.

周四12月布兰特油合约到期,之後12月美国原油将在周五到期.

成交放量,美国原油成交量较30日移动均值高出近21%,布兰特原油较30日移动均值高出约10%.

美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三公布的10月会议记录显示,许多美联储官员认为,美联储将需要在明年进一步购买资产,以弥补卖长买短操作结束後留下的空挡.消息公布後,油价短暂上涨.

TransCanada Corp (TRP.TO)对Keystone输送管道的部份原油运送宣布不可抗力,因电力供应问题迫使该输送管道从周六至周二减少输送.油价因此得到支持.

周二路透访问分析师的调查显示,预料上周美国原油库存增加,馏分油和汽油库存预料将减少.

美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)将分别在周三和周四公布上周美国石油库存数据,因周一适逢退伍军人节假日,库存数据较平日推迟一天发布.

收盘後,API公布,最近一周原油库存增加130万桶;汽油库存减少10.3万桶,馏分油库存增加18.4万桶. (完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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