布兰特原油持稳在109美元附近 美国严寒天气支撑需求

* 严寒天气打压美国工厂生产，提振取暖油需求

* 美元指数处于六周低位，支撑商品价格

* 利比亚石油日产量降至39万桶

* 美国市场逢假期休市，限制交投

路透伦敦2月17日 -布兰特原油期货周一持稳于每桶约109美元，受到疲弱美元以及供应受到干扰的支撑，另外北美地区的严寒天气提振了取暖油需求。

美国市场数据显示，投机客和对冲基金大幅增加原油多头押注至接近记录最高水准，美国取暖油需求猛增拉动油价上涨。

美元兑一篮子主要货币.DXY徘徊在六周低位，对石油等以美元计价的大宗商品构成支撑。

布兰特原油小升0.1美元至每桶109.18美元，稍早曾升至109.40。1515GMT，美国原油期货上涨0.5美元至每桶100.80美元。

“美国冬季寒冷以及美元疲弱均支撑市场，”德国商业银行资深分析师CarstenFritsch说，“但油价可能出现大幅修正。只要美国天气依然寒冷，风险就有限。不过当天气转暖，油价或将大幅下跌。”

经济数据同样对油价构成风险。周五出炉的美国制造业数据令人失望，对该国石油需求的疑虑重燃。

下一个重要数据是，周四公布的汇丰2月制造业采购经理人指数(PMI)调查初值。

策略师称，美国原油期货进一步上扬空间可能有限，因炼厂关停工厂进行检修。

供应中断担忧继续支撑油价。利比亚国家石油公司National OilCorp表示，该国石油日产量已经降至39万桶，抗议者部分封锁了El Sharara油田管道。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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