布兰特原油期货小跌 因经济数据疲弱及供应充裕

英国经济较去年底的强劲增长或放缓 受就业及价格上涨影响--PMI
路透伦敦4月5日 - 周三公布调查显示，英国经济可能已经较去年年底时的强劲增长放缓，随着英退进程的启动，就业市场降温以及价格大幅攀升的影响将越发明显。
* 中国经济数据疲弱刺激需求忧虑
* 美国汽油库存高企令油价承压
* OPEC可能在5月31日会议上维持政策不变
路透加拿大卡加里5月27日 - 布兰特原油期货周一小跌，因上周经济数据趋弱仍在市场发酵。今日美国和英国公众假期，市场交投清淡。
布兰特原油期货微跌0.02美元，结算价报每桶102.62美元。
油价上周就已承压，因数据显示中国制造业活动在5月萎缩，为七个月内首见，且美国制造业增速为10月来最慢。
市场下一焦点将是石油输出国组织(OPEC)周五在维也纳的会议，尽管根据参加会议的代表预计，OPEC将维持政策不变。
布兰特原油期货价格非常接近产油大国沙特阿拉伯乐见的每桶100美元水准，意味着该国不太可能呼吁减产。
上周数据还显示美国汽油库存接近1999年来同期的最高水准。
BMO Capital Markets分析师Randy Ollenberger表示，这意味着本周末将开始的北美驾车出游季节不太可能推高油价。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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