布兰特原油期货小跌 因经济数据疲弱及供应充裕

* 中国经济数据疲弱刺激需求忧虑

* 美国汽油库存高企令油价承压

* OPEC可能在5月31日会议上维持政策不变

路透加拿大卡加里5月27日 - 布兰特原油期货周一小跌，因上周经济数据趋弱仍在市场发酵。今日美国和英国公众假期，市场交投清淡。

布兰特原油期货微跌0.02美元，结算价报每桶102.62美元。

油价上周就已承压，因数据显示中国制造业活动在5月萎缩，为七个月内首见，且美国制造业增速为10月来最慢。

市场下一焦点将是石油输出国组织(OPEC)周五在维也纳的会议，尽管根据参加会议的代表预计，OPEC将维持政策不变。

布兰特原油期货价格非常接近产油大国沙特阿拉伯乐见的每桶100美元水准，意味着该国不太可能呼吁减产。

上周数据还显示美国汽油库存接近1999年来同期的最高水准。

BMO Capital Markets分析师Randy Ollenberger表示，这意味着本周末将开始的北美驾车出游季节不太可能推高油价。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。