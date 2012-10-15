即将到期的布兰特原油期货上扬 因北海原油供应推迟

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
* 北海Buzzard油田重启进一步推迟
* 布兰特/美国原油期货价差触及去年10月来最高
* 关注周二API公布的库存数据
路透纽约10月15日电---布兰特原油期货周一上扬,受到北海原油生产推迟支撑,且市场对伊朗停止较高级别浓缩铀进行磋商的提议有疑虑.
美国原油期货微幅收低,布兰特原油期货较美国原油期货的溢价盘中一度升穿24美元,为去年10月来最高,11月布兰特原油期货周二收盘後到期.
美国股市周一收涨,从上周跌势中反弹,之前花旗(C.N)公布的业绩以及零售销售数据均远强於预期.这进一步带动布兰特原油期货,并扶助美国原油期货从盘中逾2美元的跌势中反弹.
英国最大的北海油田Nexen's NXT.TO的Buzzard油田在维护後进一步推迟重启的消息提振布兰特原油期货.
德国外交部长韦斯特威勒(Guido Westerwelle)表示,欧盟周一同意对伊朗实施新的制裁以加大施压.
11月布兰特原油期货升1.18美元,结算价报每桶115.80美元,盘中在113.58-115.91美元之间交投.
美国11月原油期货结算价跌0.01美元,报每桶91.85美元,盘中挫至89.79美元,测试100日移动均线切入位89.88美元下方的支撑,这是交易商和分析师密切关注的技术水准.
布兰特较美国原油期货溢价收报23.95美元,盘中高达24.20美元.
美国11月RBOB汽油期货和取暖油期货均收低,盘中走势反复.
汽油期货跌4.25美分,结算价报每加仑2.8503美元,跌穿100日移动均线切入位2.8790美元,取暖油期货跌1.48美分,报3.2091美元.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
11月原油 91.85 -0.01 0.0% 89.79 92.20 254,046 198,462
12月原油 92.32 0.04 0.0% 90.27 92.62 138,505 81,777
11月RBOB汽油 2.8503 -0.0425 -1.5% 2.8368 2.8991 43,072 50,534
12月RBOB汽油 2.7993 -0.0145 -0.5% 2.7687 2.8161 46,442 39,541
11月取暖油 3.2091 -0.0148 -0.5% 3.1793 3.2303 47,508 55,508
12月取暖油 3.1930 -0.0099 -0.3% 3.1628 3.2102 50,652 42,038
ICE合约
11月布兰特 115.80 1.18 1.0% 113.58 115.91 102,911 119,845
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 587,694 403,353 551,844 1,567,873 3,661
汽油 125,323 132,609 150,544 279,955 -6,453
取暖油 174,078 161,089 152,987 329,727 3,816 (完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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