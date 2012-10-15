即将到期的布兰特原油期货上扬 因北海原油供应推迟

* 北海Buzzard油田重启进一步推迟

* 布兰特/美国原油期货价差触及去年10月来最高

* 关注周二API公布的库存数据

路透纽约10月15日电---布兰特原油期货周一上扬,受到北海原油生产推迟支撑,且市场对伊朗停止较高级别浓缩铀进行磋商的提议有疑虑.

美国原油期货微幅收低,布兰特原油期货较美国原油期货的溢价盘中一度升穿24美元,为去年10月来最高,11月布兰特原油期货周二收盘後到期.

美国股市周一收涨,从上周跌势中反弹,之前花旗(C.N)公布的业绩以及零售销售数据均远强於预期.这进一步带动布兰特原油期货,并扶助美国原油期货从盘中逾2美元的跌势中反弹.

英国最大的北海油田Nexen's NXT.TO的Buzzard油田在维护後进一步推迟重启的消息提振布兰特原油期货.

德国外交部长韦斯特威勒(Guido Westerwelle)表示,欧盟周一同意对伊朗实施新的制裁以加大施压.

11月布兰特原油期货升1.18美元,结算价报每桶115.80美元,盘中在113.58-115.91美元之间交投.

美国11月原油期货结算价跌0.01美元,报每桶91.85美元,盘中挫至89.79美元,测试100日移动均线切入位89.88美元下方的支撑,这是交易商和分析师密切关注的技术水准.

布兰特较美国原油期货溢价收报23.95美元,盘中高达24.20美元.

美国11月RBOB汽油期货和取暖油期货均收低,盘中走势反复.

汽油期货跌4.25美分,结算价报每加仑2.8503美元,跌穿100日移动均线切入位2.8790美元,取暖油期货跌1.48美分,报3.2091美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 91.85 -0.01 0.0% 89.79 92.20 254,046 198,462

12月原油 92.32 0.04 0.0% 90.27 92.62 138,505 81,777

11月RBOB汽油 2.8503 -0.0425 -1.5% 2.8368 2.8991 43,072 50,534

12月RBOB汽油 2.7993 -0.0145 -0.5% 2.7687 2.8161 46,442 39,541

11月取暖油 3.2091 -0.0148 -0.5% 3.1793 3.2303 47,508 55,508

12月取暖油 3.1930 -0.0099 -0.3% 3.1628 3.2102 50,652 42,038

ICE合约

11月布兰特 115.80 1.18 1.0% 113.58 115.91 102,911 119,845

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 587,694 403,353 551,844 1,567,873 3,661

汽油 125,323 132,609 150,544 279,955 -6,453

取暖油 174,078 161,089 152,987 329,727 3,816 (完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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