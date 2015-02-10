布兰特指标油价或将从2017年起纳入新原油等级--普氏

路透伦敦2月9日 - 定价机构普氏一位高管周一表示，新原油等级纳入北海布兰特原油价格指标的时间可能得早于原先预想，或将从2017年开始，因油价下跌导致外界对该地区的投资减少。

支撑国际布兰特原油指标的油田产出减少，引发外界呼吁在指标油价中纳入新的供应，以更准确地反应全球供需情况。布兰特指标油价为全球约三分之二的石油交易定价。

普氏全球编辑主任Jorge Montepeque在记者会上称，此前他们认为增加新原油等级的最早时间是2018-2020年。

“但目前我们认为该时程将不得不提前，”Montepeque补充称，在油价从去年6月跌近一半以来，他们担心北海地区的供应下滑速度将较此前预期更快，因企业不太愿意投资于成熟的油田。

目前的布兰特指标包含四种北海原油，它们是布兰特、福尔蒂斯、奥塞贝格和伊科菲斯克，即BFOE。

Montepeque没有透露普氏将把哪些油田纳入布兰特油价评估。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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