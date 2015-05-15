专访：预计布兰特原油年底前将重现跌势--对冲基金经理Andurand

英国政府料采取干预方案 在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透5月14日 - 侧重油市投资的对冲基金经理Pierre Andurand周四表示，他预期指标布兰特原油期货年底前料跌至约每桶50美元，因受产量上升及市场波动的拖累。
Andurand是伦敦Andurand Capital的基金经理人，该基金管理资产规模为4.5亿美元。“我认为市场短期内见不到80-90美元的油价，”他对路透表示。之后他在纽约一行业会议上就油价走向发表讲话。
他认为，油价从七个月的大跌走势中反弹后，目前反弹走势已经过度，因投资者押注的是美国减产，而他认为这种减产只是暂时的。
油价下跌始于去年6月，Andurand认为，其中主要原因在于需求增长低于预期，而随着利比亚生产的恢复，供应中断情况有所减少，同时沙特阿拉伯等石油输出国组织(OPEC)成员国为保护市场份额而不愿减产。
他认为，预期OPEC以及沙特将会增产，而需求却并不会跟上。
油价在因抛售而几近腰斩后，过去六周反弹20-25%，因有迹象显示美国驾车高峰季之前需求增长可能缓解供应过剩局面。
但Andurand认为市场不会进一步涨太多。
“我认为油价将很快回落，”他说。“油价并不是V型反转走势，而是会走出W型态。”
他指出，市场反弹主要是因为美国大幅减产，以及生产企业削减数以百亿美元计的成本支出。
他预测未来两个月美国钻井平台数量将上升，因企业认为目前油价可以让他们有钱赚。
“我认为未来三到四个月，美国的产量将会重新开始上升，”他补充说。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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