布兰特原油期货上涨但美国原油下滑 升势能否持续不确定

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月15日 - 布兰特原油期货周五从盘初跌势中反弹，但美国原油期货保持跌势，因交易商和投资人争论，在供应居高不下的情况下，过去一个半月的油价升势能否持续。
自3月底，布兰特原油期货已经大涨近20%，美国原油期货劲升了近30%。但美国原油库存仍在80年高位附近。
对于一些投资人而言，这显示市场升势已经过度，并可能出现修正。
“气氛在改变，”德国商业银行原油和商品研究部门全球主管Eugen Weinberg在路透全球石油论坛上表示，“油价升势看来可能正在慢慢的失去动能。”
美国原油合约下跌0.19美元，收报每桶59.69美元，盘中一度大跌逾1美元，因美元走强拉低商品价格。但周线来看，美国原油期货连升第九周。
布兰特原油期货结算价升0.11美元，报66.81美元，本周布兰特原油期货为六周内第五周上升。
油品期货表现不一，汽油期货收低，取暖油期货从稍早跌势中反弹。
本周国际能源署(IEA)表示，石油输出国组织(OPEC)主要产油国日产量比需求至少多200万桶。
美国能源资料协会(EIA)表示，本季全球库存日增量为195万桶，至少到2016年都会增加。
周五数据显示，本周美国钻井平台仅减少八座，降幅为12月来最低。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。