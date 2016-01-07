布兰特原油触及11年新低 供应过剩之外又添中国担忧

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透新加坡1月7日 - 布兰特原油价格周四创11年新低，除了已经打击了价格的庞大库存、接近纪录的产量以及不断放缓的需求之外，市场又平添围绕中国经济的担忧。
中国周四进一步引导人民币贬值，令亚洲货币受波及，而中国国内股市也下挫，投资者担心中国的举措后引发与竞争对手的贸易战。中国股市今日暂停交易至收盘。
自2014年中以来全球油价已累计下跌70%，石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和北美等主要产区逼近纪录的产量造成了庞大的供应过剩，各地储油设施都难以招架过剩的石油。
与此同时，需求在放缓，尤其是在亚洲最大经济体和能源消费国--中国方面，见到了几十年来最慢的经济成长节奏。
全球指标油价布兰特原油期货LCOc1周四跌至每桶33.09美元，低于上日所及低位，创11年新低，不过到0213GMT已小幅回升至每桶33.52美元。
美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货CLc1一度跌至每桶32.77美元，亦刷新2009年以来最低水平，到0213GMT回升至33.25美元。
分析师称，美国原油库存高企为WTI原油价下滑的主要原因。
“数据显示，上周美国汽油库存增加1,060万桶，馏分油库存增加630万桶。汽油和馏分油库存增幅超过了原油库存降幅，上周原油库存减少509万桶，至4.823亿桶(仍接近纪录水平)，”澳新银行称。
庞大的库存意味着，即使今年美国油企屈服于低油价而减产，也仍需要多月方能消化多余供应。鉴于全球经济因中国放缓而看上去很脆弱，交易商称今年大部分时间油价可能依然低迷。(完)
(编译 孙国玉/刘秀红；审校 杜明霞/于春红)
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