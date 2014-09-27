布兰特原油期货持稳 美国原油受经济数据支撑走强

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透休斯敦9月26日 - 布兰特原油期货周五收平，因供应改善和对欧洲及中国石油需求不振的担忧，抵消了对中东冲突忧虑的影响。而美国原油期货上涨，因美国公布的经济数据提供支撑。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价CL-LCO1=R降至3.54美元，盘中一度低见3.21美元，为去年9月20日触及2.91美元以来最低。
欧洲和亚洲的经济活动放缓已经打压了原油需求，而供应却在增加。
利比亚原油日产量增至92.5万桶，为推翻卡扎菲政权后双方交火以来最多。
“目前供应充裕，需求转弱，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示。
美国公布第二季经济增幅为两年半最快的4.6%，符合分析师预估，提振美国原油期货。
布兰特11月原油期货LCOc1持平，报每桶97.00美元，盘中在96.46-97.50美元之间波动。
美国11月原油期货CLc1大涨1.01美元，收报每桶93.54美元。
10月美国RBOB汽油期货RBc1大跌5.64美分，报每加仑2.6619美元，周四跳升逾5美分。
布兰特原油和美国原油期货都将连跌第三个月，布兰特原油期货月度跌幅将达6%，为去年4月来最大。
伊朗石油部网站Shana周五报导称，石油部长尚甘尼呼吁石油输出国组织(OPEC)成员国“联合行动”阻止油价进一步下跌。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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