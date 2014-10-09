布兰特原油期货跌至90美元之下 因担忧全球经济和供应

路透纽约10月9日 - 布兰特原油期货周四跌至每桶90美元之下，为2012年夏季以来首次，跟随美国原油和汽油期货跌势，因股市走低，欧洲前景恶化以及石油库存激增重创能源市场。

布兰特原油期货LCOc1急跌超过1%，延续从6月高位回落的跌势，这已使看涨布兰特原油的投资者损失约20%。

美国原油期货盘中触及22个月低位，汽油期货逼近四年低位，跌幅均为2%左右。

PIRA Energy Group的首席执行长Gary Ross称，“全球油价势将进一步走低，延续长达数月的跌势，因沙特减产的幅度可能不足以缓解供应过剩不断加剧的局面。”

“从结构上看，市场供过于求。必须有所行动，我们认为将是油价，”他在参加PIRA的年度研讨会的间歇表示。该公司在会上将向逾千位从大型对冲基金到公司执行长等客户发布对石油和天然气市场的预期。

对全球经济的担忧拖累美国和其他国家的股市走低，逆转一天前由美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录催生的涨势。

数据显示，德国8月出口降幅为金融危机最严重时期以来最大。

一项路透调查显示，分析师预计，疲弱的国内需求可能导致中国9月进口、投资和零售销售降至数月或数年低位。

布兰特近月石油期货LCOc1下跌1.33美元，收报每桶90.05美元，为2012年6月以来最低收位。盘后继续走低，触及89.14美元。路透技术图表显示，布兰特原油期货可能在2010年12月触及的低位85.41美元受到支撑。

近月美国原油期货CLc1收报每桶85.81美元，为2012年12月以来最低收位，盘后续跌至85.02美元的低位。

美国汽油期货RBc1下跌4.3美分，收报每加仑2.27美元，为2010年12月以来最低。

昨日公布的数据显示，美国上周原油库存猛增500万桶。路透调查的分析师的预期仅为增加150万桶。这也重创市场人气。

部分分析师称，市场抛售可能过度。

周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人口减少，接近2007-09年衰退前的最低水平，直指经济前景改善。

另外，中国买入更多石油。中石油旗下一分支在本月的六个交易日中，购买17船(每船50万桶)中东低硫原油。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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