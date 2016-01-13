布兰特原油触及近12年低位 市场深受需求疲弱拖累

路透纽约1月13日 - 布兰特原油周三收跌2%，盘中跌破每桶30美元价位，为2004年4月以来首次，因美国原油库存增加加重了市场对需求的担忧。

布兰特和美国原油早盘均较周二收盘上涨逾1美元，因中国的经济数据强劲。

但当美国政府数据显示，原油和汽油、柴油库存增加时，市场愈发担心在全球市场供应过剩之际，需求将停滞。

对美国经济不确定性的担忧也扩大了油价的跌幅，标普500指数自9月以来首次收在1,900点之下。[.NCN]

布兰特原油LCOc1跌至每桶29.96美元的12年新低，结算价报每桶30.31美元，下跌0.55美元，或1.8%。

美国原油CLc1结算价报每桶30.48美元，上涨0.04美元，或0.1%，盘中低见30.10美元。周二曾跌至2003年12月以来的低位29.93美元。

1900 GMT后，布兰特原油价格在试探并跌破30美元大关后，较美国原油价格从升水反转至贴水。

数据显示，上周美国原油库存USOILC=ECI增加23.4万桶，远低于预期，但汽油库存USOILG=ECI激增840万桶，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存USOILD=ECI增加600万桶。燃料油库存的激增盖过了原油库存增加小于预期的影响。

“整体来看是一个利空的报告，我认为今天的库存报告焦点是油品，期待已久的原油生产大幅减少还没有再次开始，”Energy Management Institute高级合伙人Dominic Chirichella称。

这是精炼油产品库存第二周大幅增加，汽油库存上周增幅为1993年来最大。

摩根士丹利的分析师警告称，对原油需求的增加可能比原来预期的低。

“原油需求增长步伐的放缓可能令市场恢复平衡、最终促使价格反弹的时间推迟，”该行在一份研究公告中称。

石油输出国组织(OPEC)召集紧急会议的可能性周三减弱，伊朗的石油部长被引述称，他没有收到参加这个会议的要求。

尼日利亚石油部长周二称，几个OPEC成员国要求召开紧急会议。(完)