普氏能源资讯10年来首次调整布兰特原油定价基准篮子

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月20日 - 石油定价机构标普全球普氏能源资讯(SPGI.N)正在对布兰特原油定价基准进行10年来的首次重大调整，以解决定价基准篮子中相应品级原油供应下降的问题。
北海油田的原油供应不断下滑，已经令人担心实货原油数量可能过少，有时会集中到少数交易方手中，导致指标油价有被操纵的危险。
普氏能源资讯周一宣布，将从2018年1月1日起在布兰特原油定价基准篮子中加入挪威的Troll原油。目前该篮子中已有布兰特(Brent)、福尔蒂斯(Forties)、奥塞贝格(Oseberg)和伊科菲斯克(Ekofisk)四种原油，简称BFOE。
普氏能源资讯称，Troll原油的供应量为20万桶/日，相当于基准篮子成份原油供应量的20%。此次调整符合市场预期，此前普氏在12月曾透露正在考虑此事。
Troll油田生产轻质低硫原油，由挪威国家石油公司(Statoil)(STL.OL)经营。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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