布兰特原油触及近101美元的九个月低位

* 布兰特原油下跌3美元后缩减跌幅

* 布兰特原油较美国原油升水扩宽，因担忧美国原油供过于求

* 美国零售销售下跌，消费者信心下降

路透纽约4月12日 - 布兰特原油周五跌至接近每桶101美元的九个月低位，因商品市场全面下跌，引发布兰特原油盘中最多跌3美元，但之后低吸买家浮现，令布兰特原油在纽约午后交易中缩减跌幅。

商品市场全线走软，始于周五金价跌穿每盎司1,500美元关口，此为2011年7月来首次。美国3月零售销售意外下跌，进一步令原油，谷物和金属市场承压。

布兰特原油在纽约午后交易中寻获一些支持，因交易商开始买入布兰特原油，卖出美国原油，交易商说，因加拿大输送到美国库欣的原油大幅增加的消息。

在早盘，5月布兰特原油下跌逾3美元，触及每桶101.09美元，此为去年7月来的最低价格。之后在尾盘回升逾2美元，结算价报每桶103.11美元，周五下跌1.16美元。

5月美国原油跌2.22美元，结算价报每桶91.29美元，从稍早触及90.27美元低位反弹。5月美国原油收在200日移动均线切入位91.51美元的下方，此为交易商关注的关键技术指标。

在周五午后交易中，布兰特原油较美国原油溢价走宽至约12美元，因美国原油承压，受累于美国库欣原油流入增加的消息。

本周，布兰特原油下滑1%，美国原油跌1.5%。美国RBOB汽油期货下跌约2%.

美国商务部公布，，美国3月零售销售较前月减少0.4%(预估为持平)。美国3月扣除汽车的零售销售较前月减少0.4%(预估为持平)。

汤森路透/密西根大学公布的调查显示，汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数初值为72.3(路透调查预估为78.5)，3月为78.6。

(编译 利棣儿；审校 李军)

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