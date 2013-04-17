布兰特原油价格连跌第六日 因仍忧虑需求

* 原油期货价格连跌第六日

* EIA称美国馏分油库存和东海岸汽油库存上升

* IMF将全球经济增长预估下调

* IEA称油价下跌是市场供应充足的证明

路透纽约4月17日 - 原油价格周三连续第六日下跌，布兰特原油跌至每桶98美元以下，为去年7月来首见，因美国燃料供应不断增加，令对全球石油需求的总体忧虑加剧。

美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存意外减少，但称馏分油库存和包括纽约港在内的美国东海岸汽油供应增加。

“报告略为利多，但不会对市场产生大的影响。报告的影响将被目前发生的其他事情所盖过，"Excel Futures总裁Mark Waggoner说。

“美国有很多原油。缺乏中国需求将重创油价。”

布兰特原油、美国原油和美国汽油重挫约2%，美国取暖油大跌约2.5%。美国原油和布兰特原油一度下跌逾2美元，触及日内低位。

Schork Report的编辑Stephen Schork称，布兰特原油盘中跌穿一关键技术支撑位97.91美元。“当布兰特原油触及该水平时，可能引发了一轮抛售，”他说。

布兰特原油在过去12日中有10日下跌，累计跌幅约为12%，录得2012年6月以来最大12日跌幅。

布兰特原油跌2.22美元，结算价报每桶97.69美元，稍早跌至去年7月来最低97.26美元。

美国原油跌2.04美元，结算价报每桶86.68美元。过去两日均触及86.06美元的同一低位。

油价在盘后交易中有所回升，此前壳牌宣布尼日利亚伯尼轻质原油出口遭遇不可抗力。

美元兑欧元和日圆上涨，此前一欧洲央行官员的言论引发对欧元区降息的臆测。

EIA称，美国一周原油库存减少123万桶，至3.8764亿桶，预估为增加130万桶。美国一周汽油库存减少63.3万桶，至2.2173亿桶，预估为减少50万桶。美国一周馏分油库存增加236万桶，至1.1518亿桶，预估为减少50万桶。

不过，美国东海岸汽油库存较上年同期增加530万桶。

周二国际货币基金组织(IMF)下调对今明两年全球经济增长的预测，考虑进美国大幅削减政府支出和身陷衰退的欧洲最近遇到的困难。

国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)表示，油价下跌显示市场供应充足。范德胡芬亦称，她希望油价下跌可以协助全球经济复苏。

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。