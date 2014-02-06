布兰特原油期货走升 寒冷天气支撑美国原油

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美国馏分油库存下降236万桶-EIA
* 库欣原油库存下降
* 美国汽油库存升幅低于预期-EIA
路透纽约2月5日 -布兰特原油期货周三上涨，因交易员对其与美国原油间价差做获利了结操作，与此同时严寒天气推动取暖油需求创纪录，为美国指标原油期货带来支撑。
美国能源资料协会(EIA)的数据显示，美国上周馏分油库存减少240万桶，几乎比分析师预估的降幅高出一倍。
在美国人口密集的东海岸，1月31日止当周馏分油库存降至2003年4月来最低水平。
数据还显示，库欣原油库存减少160万桶。
库欣库存下滑对美国原油价格有所支撑，因为这缓解了在过去三年打压油价的供应过剩问题。这是TransCanada输油管启用以来，周度数据首次显示库欣原油库存下滑。
市场已经预期到这一下滑，但数据仍在稍早推动美国原油走高，将其与布兰特原油价差缩窄至近四个月最小。
布兰特原油期货升0.47美元至每桶106.25美元，此前连跌三日。美国原油期货涨0.19美元至97.38美元。
EIA数据还显示原油库存增加44万桶，增幅小于预期。
馏分油需求小幅下降，因市场预期冬季天气将最终缓和，限制对取暖燃料的需求。(完)
(编译 王洋/朱晓军；审校 徐文焰/戴素萍)
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